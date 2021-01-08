Пекин, , 18:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест в связи с запланированным визитом постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН Келли Крафт на Тайвань. Об этом 8 января заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы призываем США вернуться к разуму, прекратить подрывать китайско-американские отношения, — сказала она на брифинге. — Пекин примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета, а также интересов безопасности».

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Она уточнила, что действия Вашингтона нарушают принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

Напомним, ранее 8 января Американский институт на Тайване сообщил, что постоянный представитель США при ООН Келли Крафт совершит визит в Тайбэй 13−15 января.

Ранее Китай твердо выступил против продажи Соединенными Штатами вооружений Тайваню, призвав США решать вопросы, связанные с Тайванем благоразумно и правильно, избегая «неверных и опасных путей».

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