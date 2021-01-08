Москва, , 17:59 — REGNUM Призыв навсегда заблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях, со стороны бывшей первой леди США Мишель Обамы, вызвал обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 8 января в социальной сети Facebook.

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«А как же демократия? Она для избранных? Впрочем, как и всё в Америке избирательно», — пишет Татьяна К.

Многие пользователи пришли к выводу, что противники Трампа перешли уже к откровенной травле действующего президента страны. Они уверены, что таким образом они хотят сломить его волю.

«Демократы, так сказать, истеблишмент, элита и «совесть» Америки решили устроить травлю Трампа. Уже целая свора кусает его и добирается до горла», — написала Сара Г.

Некоторые комментаторы сообщили о том, что действия со стороны Демократической партии перешли уже все разумные пределы приличия. Они уверены, что за ними самими стоит «множество грехов».

«Демократы взяли власть обманом, все средства хороши. Теперь делают вид, что они такие честные и т. д.», — считает Irina K.

Нашлись и те, кто предложил Мишель Обаме сравнить деятельность Трампа с теми решениями, которые на данном посту принимал её муж Барак.

«У Мишель проблемы с совестью. Трамп пытался «поднять» Америку. Кто знает, если бы не Ковид, возможно, ему бы это удалось. Трамп не развязал ни одной войны, на его руках нет крови. А Обама?», — задаётся вопросом Леонид Г.

Напомним, 8 января экс-первая леди США Мишель Обама призвала соцсети навсегда заблокировать аккаунты Дональда Трампа в соцсетях, а голосовавших за действующего президента людей публично осудить его.