Москва, , 17:25 — REGNUM В Госдуме обратили внимание на близкое расположение авиабаз НАТО к Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция намерена создать авиабазы в трёх городах Азербайджана — Гяндже, Лянкяране и Габале, пишут местные СМИ.

Вот так легко и непринужденно наши турецкие друзья из блока НАТО придвинулись к нашим границам, отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«Обозначенные авиабазы будут находиться в 2 тыс. км от Москвы. Это на 500 км дальше, чем Сочи и почти такое же расстояние от Москвы до Грозного, Владикавказа, Мурманска, Тюмени или Нижнего Тагила», — написал депутат в ТГ-канале.