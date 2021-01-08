Брюссель, , 17:10 — REGNUM Вести параллельные консультации и согласовывать поставки вакцин от COVID-19 в обход Брюсселя страны Европейского союза (ЕС) не имеют права. Об этом заявила в пятницу, 8 января, на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможности закупки вакцины «Спутник V».

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По ее словам, для 27 государств — членов ЕС существует только один формат переговоров — общеевропейский. Глава Еврокомиссии добавила, что ни одна страна ЕС «не должна от этого отступать».

При этом Урсула фон дер Ляйен добавила, что те вакцины, которые были утверждены Европейским агентством по лекарственным средствам, могут поступить на европейский рынок.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря 2020 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что власти ЕС намерены закупить дополнительные 100 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой BioNTech и американской фармкомпанией Pfizer.

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