Москва, , 17:12 — REGNUM Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что администрация Джозефа Байдена придёт к власти 20 января 2021 года, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 8 января в социальной сети Facebook.

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Многие комментаторы отметили, что Трамп не раскрыл какую-то тайну. Они считают, что таким образом действующий президент просто подчеркнул, что сдаётся и объявляет победителем Байдена на выборах в США.

«Вау! Открыл тайну золотого ключика. Мы в курсе, что следующий президент США Байден вступит в должность 20 января 2021 года. А вам не хворать, мистер президент!» — написал Denis L.

Некоторые пользователи считают, что Трамп «пал» в борьбе за президентское кресло в Соединённых Штатах. Они уверены, что против него применялись самые грязные методы.

«Затравило Трампа вашингтонское болото. Чисто по-демократически, с шантажом и фейками», — считает Сара Г.

Нашлись и те, кто выразил своё безразличие к ситуации в США. Они уверены, что кто бы ни пришёл к власти в данной стране, они не изменять радикально политический курс государства.

«Совершенно неинтересно, Байден, Трамп или еще кто-то. Все они одним миром мазаны», — поделился мнением Михаил К.

Напомним, 8 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена придет к власти 20 января 2021 года.