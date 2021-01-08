Анкара, , 16:41 — REGNUM В числе мировых лидеров в сфере космических и спутниковых технологий полна решимости войти Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 8 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя запуск на орбиту Земли телекоммуникационного спутника пятого поколения Türksat 5А.

«Приоритет Турции — расширение присутствия страны в космосе, — сказал турецкий лидер. — Мы приложим усилия для того, чтобы добиться поставленной цели, повысить свои возможности и эффективность».

По его словам, Национальная космическая программа Турции на период 2021—2030 гг. будет обнародована в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, 3 декабря президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что Россия является одним из главных партнёров Турции.

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