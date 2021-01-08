Чебоксары, , 16:41 — REGNUM В Чувашии возбуждено очередное, уже по пятое по счёту уголовное дело по итогам местных выборов. Как сообщает ЦИК Чувашии, уголовное дело возбуждено СУ СКР в отношении бывшего председателя участковой избирательной комиссии № 303 в Батыревском районе Чувашии по факту фальсификации списка избирателей, избирательных бюллетеней, а также заведомо неправильного подсчета голосов избирателей и внесения не соответствующих действительности сведений в протоколы участковой избирательной комиссии об итогах голосования на выборах в органы местного самоуправления 13 сентября 2020 года.

Уголовное дело было возбуждено ещё 21 декабря 2020 года, оно находится в производстве Батыревского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Чувашской Республике.

Всего по итогам местных выборов в Чувашии возбуждено пять уголовных дел, отмечает ЦИК Чувашии. Отмечается, что избирком «продолжает оказывать следственным органам всю необходимую помощь». Также ведомство сообщает, что в преддверии предстоящих выборов в Госдуму России и Госсовет республики «ЦИК Чувашии уделит пристальное внимание обучению и повышению правовой культуры членов избирательных комиссий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовные дела по фактам фальсификации итогов выборов были возбуждены в Урмарском, Мариинско-Посадском районах.