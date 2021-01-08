Брюссель, , 16:30 — REGNUM Страны Европейского союза должны покупать вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 только при условии общесоюзных переговоров. Об этом сегодня, 8 января, заявила председатель Евросоюзной комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Главу Еврокомиссии спросили, могут ли страны, входящие в наднациональное объединение, самостоятельно купить вакцины от коронавируса, например российскую вакцину «Спутник V».

Урсула фон дер Ляйен ответила, что страны ЕС могут закупать вакцину только в рамках единого установленного формата — от него нельзя отклоняться.

«Есть только один формат переговоров — общий для 27 государств — членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации», — сказала она.

Также фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз заказ уже более 2,3 млрд доз вакцины от коронавируса — этого более чем достаточно для вакцинации всего населения всех стран, входящих в ЕС.

Кроме того, любая вакцина для применения в ЕС должна проходить через процедуру утверждения и исследования в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Стоит отметить, что ЕС закупил только вакцины от компании Pfizer и BioNTech, российскую вакцину на уровне ЕС закупать не собираются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, входящая в ЕС Венгрия заявила, что не будет останавливать переговоры с Россией и Китаем о закупке их вакцин от коронавируса, так как поставки по линии Евросоюза слишком долгие.