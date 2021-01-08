Варшава, , 16:25 — REGNUM Суд в Польше отложил до мая рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры страны об аресте российских авиационных диспетчеров, находившихся на дежурстве в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года, когда потерпел крушение польский правительственный самолет Ту-154М. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе суда по варшавскому району Мокотув.

«Заседание по делу Павла П. было отложено до 27 мая 2021 года, заседание по делу Виктора Р. также перенесено на ту же дату», — сообщили АТСС в суде.

Всего в суде было запланировано три заседания, отдельно по каждому из трех диспетчеров — Павлу Плюснину, Виктору Рыженко и Николаю Краснокутскому, однако рассмотрение дела Краснокутского было перенесено, состоялись только два слушания. Все заседания проводятся заочно, без участия фигурантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре Польши заявили о возможной вине смоленских диспетчеров в крушении Ту-154 с президентом Лехом Качиньским в 2010 году. Утверждается, что в аэропорту не работала система радиолокационной посадки, поэтому пилоты получили неверные указания, и самолёт разбился.

Напомним, 10 апреля 2010 года 96 человек погибли в результате крушения самолета Ту-154, в котором находилась польская делегация, направлявшаяся на мероприятия по поводу 70-летия расстрелов в Катыни. Погибли являвшийся в то время президентом Лех Качиньский и его жена Мария, высшие военные командиры и последний президент Республики Польша в изгнании Рышард Качоровский.

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