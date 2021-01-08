Грозный, , 16:20 — REGNUM Если бы президент США Дональд Трамп уважительно относился к «демократии и правам человека», его аккаунты в соцсетях не заблокировали бы. Об этом сообщил 8 января глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Относился бы он (президент США Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM) с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы..» — отметил Кадыров.

При этом глава Чечни добавил, что они с Трампом стали «в чем-то похожи» после блокировок аккаунтов в соцсетях «мятежного» президента США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, аккаунты главы Белого дома США в соцсетях Facebook и Instagram были заблокированы до истечения его полномочий, аккаунты Трампа также заблокировали соцсеть Snapchat и стриминговый сервис Twitch. Кроме того, руководством социальной сети Twitter на 12 часов был заморожен аккаунт Трампа в связи с беспорядками в центре Вашингтона.