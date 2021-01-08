Сухум, 8 января 2021, 16:25 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания взял под свой контроль вопрос тушения лесных пожаров в республике. Данное сообщение распространила пресс-служба главы государства.
Сообщается, что Бжания установил прямую связь с руководством районов, где зафиксированы очаги возгорания.
«Президент поручил главам регионов в случае необходимости организовать эвакуацию граждан», — отметили в пресс-службе.
Напомним, в Абхазии спасатели ведут борьбу с лесными пожарами с начала января. В ночь на 8 января огонь подошел к Гагре. По данным от МЧС республики, пламя подходило к некоторым домам на расстояние до ста метров.
Читайте ранее в этом сюжете: Грузия безуспешно предложила помощь Абхазии