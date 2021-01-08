Москва, , 16:06 — REGNUM Вступление в силу жёсткого карантина на территории Украины из-за опасности распространения COVID-19 вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 8 января в социальной сети Facebook.

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«Термин «жёсткий» карантин на Украине звучит смешно. У нас работает общественный транспорт, продовольственные рынки, супермаркеты, фитнесзалы (ограниченно по числу посетителей), в парках и по улицам можно ходить без маски, никаких пропусков, справок», — поделился Дмитрий Ч.

Многие пользователи отметили, что, таким образом, руководство Украины решило позаботиться о здоровье своих граждан. Люди считают, что данные меры являются необходимыми и поддерживают решение властей.

«В Украине заботятся о здоровье граждан! Новогодние праздники, по-любому вспышка эпидзаражений из-за гуляний. А карантин более жёсткий, по-любому поставит рамки эпидзаражений, всё делают правильно. Нужно эту заразу остановить», — считает Лариса У.

Некоторые всё же отметили, что карантин не является мерой, которая способна действительно помочь гражданам избежать опасности заразиться коронавирусом.

«Где больше всего можно заразиться? На работе, в поликлинике и семье. Это всё осталось», — пишет Ольга М.

Нашлись и те, кто выразил своё безразличие к событиям на Украине. Граждане призвали и других жителей России не обращать внимания на новости из соседней страны.

«Это их проблемы. Пусть творят, что хотят. Нам в России фиолетово», — написал Дмитрий Б.

Напомним, 8 января на Украине начал действовать жесткий карантин из-за опасности распространения COVID-19.