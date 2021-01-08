Берлин, , 16:00 — REGNUM Германский таблоид Bild считает, что министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, чья популярность среди жителей страны несколько возросла на фоне пандемии коронавируса, рассматривает возможность побороться за пост канцлера в сентябре 2021 года.

Напомним, что очередные выборы в германский бундестаг состоятся в сентябре 2021 года. Ангела Меркель, которая управляет Германией уже 15 лет, ещё в прошлом году объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера в этот раз — она завершает свою политическую карьеру.

В январе 2021 года должен состояться съезд немецких консерваторов — Христианско-демократического союза (ХДС). На съезде будет избран новый глава партии, он (или она), по идее, и должен станет кандидатом партии на пост канцлера ФРГ.

Сейчас на пост главы ХДС претендуют три человека, это бизнес-лоббист Фридрих Мерц, премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген.

Стоит отметить, что Шпан ранее уже поддержал кандидатуру Лашета на пост главы ХДС, то есть главе минздрава ФРГ ХДС уже не возглавить. Тем не менее, по данным Bild, Шпан ведет активные переговоры внутри партии о том, может ли он выдвинуться в канцлеры, даже не будучи главой ХДС.

Основанием для этого стал опрос Bild и центра Kantar, опубликованный в конце декабря 2020 года. Согласно этому опросу, 52% граждан ФРГ хотели бы, чтобы в 2021 году Шпан имел «максимально возможное влияние на политику». Он даже обогнал по популярности Ангелу Меркель.