Цхинвал, , 16:01 — REGNUM Представители Грузии во время Женевских дискуссий по вопросам безопасности в Закавказье постоянно пытаются перевести диалог между Тбилиси и Цхинвалом в грузинско-российские отношения. Об этом, как сообщает 8 января агентство «Рес», сообщил в интервью полпред президента Южной Осетии Мурат Джиоев.

Он подчеркнул, что Россия и США присутствуют в данном формате переговоров только в качестве посредников.

«Нам каждый раз приходится доказывать, что дискуссии созданы специально для обеспечения безопасности РЮО и Абхазии со стороны Грузии, и основные договаривающиеся стороны — это, с одной стороны, Южная Осетия и Абхазия, с другой — Грузия», — сказал Джиоев.

Он также упрекнул Тбилиси в использовании международных площадок для распространения своей «расходящейся с реальностью» версии происходящего в Южной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2008 года грузинские войска напали на жителей Цхинвала и находящихся там российских миротворцев. Москва ввела в регион дополнительные силы, принудила Тбилиси к миру, после чего признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В Грузии независимость республики не признают и отказываются подписать соглашение о ненападении.