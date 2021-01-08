Киев, , 16:06 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины начало сбор информации и опрос свидетелей в связи с ранее появившимися в украинских средствах массовой информации сообщениями о тайной вакцинации украинских высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Об этом 7 января сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в компетентном органе.

«Сейчас следователи собирают информацию по данному вопросу, опрашивают свидетелей», — сообщает издание, комментируя текущий ход расследования.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поручил провести соответствующую проверку министерствам здравоохранения и внутренних дел.