Москва, , 15:38 — REGNUM Появление точки продажи шаурмы в Москве, названной в честь Иосифа Сталина, в которой сотрудники одеты в форму НКВД, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё отношение 8 января в социальной сети Facebook.

«Очень круто и своевременно. Все, кому не нравится, тех мнения не спрашивали!», — написал Василий Ч.

Многим пользователям данная идея показалась достаточно интересной. Граждане отметили, что сотрудники в военной форме времён войны не является чем-то плохим, а наоборот, помогает помнить историю своей страны.

«Прекрасная идея! Люди оделись в советскую военную форму, в частности, в форму периода Великой Отечественной Войны. Хочется спросить светлоликих господ: «А какой суд признал эту форму НКВД и форму советского солдата преступной и запрещённой к использованию?», — задаётся вопросом Олег К.

Другие же пришли к мнению, что такой подход к использованию образа Сталина, Победы и советских солдат является неприемлемым. Некоторые из них отметили, что сам Сталин вёл достаточно аскетичный образ жизни и, наверное, не оценил бы такое.

«Дёшево и ни разу немодно. Несмотря ни на что, он был аскет и скромняга, как в еде, так и в быту», — пишет Света Т.

Но нашлись и те, кто призвал людей успокоиться и не переживать из-за подобных поводов.

«Люди, живите по-кайфу. Что вы делаете? Ну, образ Сталина, ну и что? До чего дошли блин», — написал Карен К.

Напомним, 8 января стало известно о том, что в Москве появилась точка по продаже шаурмы, названная в честь Иосифа Сталина, в которой сотрудники одеты в форму НКВД.