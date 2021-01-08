Цхинвал, , 15:37 — REGNUM Два бронированных автомобиля «Тигр» получил из России отряд особого назначения ОМОН МВД Южной Осетии 8 января. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, ключи от бронемашин представителям ОМОН вручил президент республики Анатолий Бибилов.

«Думаю, с получением новой современной техники у вас будут все возможности выполнять поставленные задачи по поддержке правопорядка в стране», — сказал глава Южной Осетии.

Он также заявил о недопустимости нарушений закона со стороны представителей силовых структур.

Стоит отметить, что в Южной Осетии постоянно проходят протесты, которые начались в августе после гибели задержанного по подозрению в покушении на главу МВД республики Инала Джабиева. В связи с его смертью возбуждено уголовное дело, по которому были задержаны восемь сотрудников МВД.

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