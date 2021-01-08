Киев, 8 января 2021, 15:34 — REGNUM Все виновные в гибели 8 января 2020 года пассажирского самолета Boeing, принадлежащего авиакомпании «Международные авиалинии Украины», будут привлечены к ответственности. Об этом 8 января написал президент Украины Владимир Зеленский на своем telegram-канале по случаю годовщины крушения украинского авиалайнера под Тегераном.
Он также добавил, что «все виновные в этой катастрофе обязательно будут привлечены к ответственности», добавив, что Иран свою вину признал.
Зеленский также добавил, что Украина присвоила одиннадцати украинским гражданам, погибшим на борту самолета 8 января 2020 года, звание Героев Украины, подчеркнув, что экипаж авиалайнера действовал «абсолютно четко и по правилам» и их действия были профессиональными.
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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 31 декабря 2020 года официальный Киев получил проект технического отчета Ирана относительно обстоятельств гибели под Тегераном украинского самолета год назад. У Украины есть два месяца для выработки своих замечаний к отчету иранской стороны.