Киев, , 15:34 — REGNUM Все виновные в гибели 8 января 2020 года пассажирского самолета Boeing, принадлежащего авиакомпании «Международные авиалинии Украины», будут привлечены к ответственности. Об этом 8 января написал президент Украины Владимир Зеленский на своем telegram-канале по случаю годовщины крушения украинского авиалайнера под Тегераном.

«Уже ни у кого нет сомнений в том, что двумя ракетами были преступно лишены жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета. Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно. Это уже аксиоматические данные… Это то, с чем абсолютно согласно мировое сообщество», — отметил он.

Он также добавил, что «все виновные в этой катастрофе обязательно будут привлечены к ответственности», добавив, что Иран свою вину признал.

«И мы, очевидно, также идем к действенному наказанию виновных и получению надлежащих компенсаций для семей погибших. Все это обязательно будет сделано», — отметил он.

Зеленский также добавил, что Украина присвоила одиннадцати украинским гражданам, погибшим на борту самолета 8 января 2020 года, звание Героев Украины, подчеркнув, что экипаж авиалайнера действовал «абсолютно четко и по правилам» и их действия были профессиональными.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 31 декабря 2020 года официальный Киев получил проект технического отчета Ирана относительно обстоятельств гибели под Тегераном украинского самолета год назад. У Украины есть два месяца для выработки своих замечаний к отчету иранской стороны.