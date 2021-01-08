Будапешт, , 15:11 — REGNUM Венгрия, несмотря на протесты Еврокомиссии, продолжит переговоры с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о закупке вакцин от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 8 января, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Напомним, что Венгрия была одной из первых стран Евросоюза, которая заинтересовалась российской вакциной «Спутник V», которая стала первой в мире вакциной от коронавируса SARS-CoV-2.

Однако затем евробюрократы заявили, что закупки вакцины от коронавируса для стран ЕС будут организованы централизовано через общесоюзные структуры. Закупаются вакцины исключительно от западных компаний, в частности, Pfizer, Moderna и другие.

Однако быстро наладить масштабный выпуск вакцины от коронавируса ещё никому не удалось — страны (в основном западные) раскупили виртуальные объемы вакцины, которая еще должна быть произведена.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетовал, что закупка вакцин на уровне Евросоюза идёт слишком медленно, поэтому его страна не будет прекращать переговоры с Россией и Китаем о возможной покупке их вакцин.