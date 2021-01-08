Москва, , 15:37 — REGNUM Заявление члена Конгресса от штата Иллинойс Мэри Миллер о том, что Адольф Гитлер был прав, и цитирование его слов: «У того, у кого есть молодежь, есть будущее», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 8 января в социальной сети Facebook.

«Это сущность американского высшего общества», — считает Владимир К.

Многие комментаторы выразили своё крайнее несогласие с подобной позицией. По мнению граждан, данная цитата является неуместной, и всё зависит от того, кто и какую именно молодёжь хочет вырастить.

«С Гитлером не согласна, у него свой подход ко всему был. И цитировать его неуместно. Смотря какую молодежь общество вырастило», — написала Наталия К.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что подобные заявления говорят о том, что Америка летит в пропасть. Когда политические деятели и активисты обращаются к таким историческим личностям, как Гитлер, считают люди, общество находится на грани катастрофы.

«Я не удивлюсь и иным цитатам в этом обществе о мужчинах и женщинах, о полях и вулканах, о долларах и биткоинах. Летящие в пропасть кричат что угодно, лишь бы перебить животный страх», — поделилась своим мнением Наталия Б.

Нашлись и те, кто провёл параллель с Россией и отметил, что молодёжь действительно является будущим страны, но весь вопрос заключается в качестве этой молодёжи.

«Стадо малолетних недоумков, не желающих ни работать, ни учиться, но желающих сыто жрать и хорошо жить — не молодежь, а бомба замедленного действия. Войны на Кавказе и не прекращающиеся конфликты на окраинах это хорошо показали», — пишет Сергей Щ.

Напомним, 5 января член Конгресса от штата Иллинойс Мэри Миллер во время митинга перед Капитолием заявила о правоте Адольфа Гитлера и процитировала его слова: «У того, у кого есть молодежь, есть будущее».