Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Общественники провели в Тбилиси акцию-перфоманс, на которой потребовали от властей освободить из мест лишения свободы «политзаключенных». Об этом 8 января сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, протестующие собрались возле дома совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Там они растянули баннер с надписью"Свобода политзаключенным».

Участники акции заявили, что требуют освобождения Рура, а также обвиняемых по делу о покушении на территориальную целостность Ивери Мелашвили и Наталью Ильичеву. Активисты считают, что они якобы невиновны.

Напомним, Руруа осудили в июле 2020 года за незаконное ношение огнестрельного оружия. Он был приговорен к четырем годам лишения свободы. Иличеву и Мелашвили обвиняют по делу о незаконной передаче исторических грузинских земель Азербайджану во время работы в комиссии по демаркации и делимитации границы в 2006 и 2007 годах.

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