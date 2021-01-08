Киев, , 15:12 — REGNUM О взаимной ненависти, якобы существующей между президентами Белоруссии Александром Лукашенко и России Владимиром Путиным заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. Об этом он рассказал в трансляции, которая велась 7 января на его канале в видеохостинге YouTube, комментируя политическую ситуацию в соседней республике.

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«Я думаю, что Лукашенко не будет. Я думаю, что Россия сегодня помогает ему конечно удержаться. При этом его ненавидит. Путин его ненавидит. И Лукашенко ненавидит Путина. Я думаю, Россия сейчас подыскивает замену Лукашенко из числа своих людей в Белоруссии. Россия понимает, что невозможно удержаться в президентском кресле, когда тебя ненавидит почти весь народ. Ну невозможно, так не бывает», — заявил он.

Также Гордон затронул тему протестов в Белоруссии, которые начались 9 августа 2020 года после известия об очередной победе на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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«То, что стало меньше митингов и они стали намного малочисленней — ну это особенность белорусского народа. Я к этому отношусь с пониманием, с уважением, ну надо уважать белорусов и понимать их. У нас бы в Украине протестовали бы до конца. Лукашенко б не усидел, стопудово. Белорусы вот такие — непротивление злу насилием », — подытожил он.

Отметим, украинский журналист Дмитрий Гордон известен неоднократными негативными высказываниями в адрес жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также — в адрес российской власти. В августе 2020 года перед основным голосованием на выборах президента Белоруссии Гордон взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Тогда Лукашенко рассказал, что отношения между ним и его российским коллегой Владимиром Путиным «напряженные». Он пояснил это тем, что оба президента — «сильные личности». Но вместе с тем он рассказал и о личных отношениях с Путиным, отметив, что он с российским президентом — хорошие друзья и «по-дружески» у них бывают ссоры.

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Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде, фрагмент которого был опубликован журналисткой, также назвал Владимира Путина своим другом.

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