Киев, 8 января 2021, 15:12 — REGNUM О взаимной ненависти, якобы существующей между президентами Белоруссии Александром Лукашенко и России Владимиром Путиным заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. Об этом он рассказал в трансляции, которая велась 7 января на его канале в видеохостинге YouTube, комментируя политическую ситуацию в соседней республике.
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Также Гордон затронул тему протестов в Белоруссии, которые начались 9 августа 2020 года после известия об очередной победе на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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Отметим, украинский журналист Дмитрий Гордон известен неоднократными негативными высказываниями в адрес жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также — в адрес российской власти. В августе 2020 года перед основным голосованием на выборах президента Белоруссии Гордон взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Тогда Лукашенко рассказал, что отношения между ним и его российским коллегой Владимиром Путиным «напряженные». Он пояснил это тем, что оба президента — «сильные личности». Но вместе с тем он рассказал и о личных отношениях с Путиным, отметив, что он с российским президентом — хорошие друзья и «по-дружески» у них бывают ссоры.
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Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде, фрагмент которого был опубликован журналисткой, также назвал Владимира Путина своим другом.
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