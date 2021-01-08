Киев, , 14:43 — REGNUM Украинский политик, экс-депутат Рады трех созывов (с 2006 по 2014 гг.) Елена Бондаренко отмечает, что в последнее время на Украине популярно мнение, что нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому не дает сделать что-то хорошее «наследие Порошенко».

Бондаренко в своем комментарии, обнародованном в социальных сетях сегодня, 8 января, отмечает, что лично она относится к такой оценке крайне скептически.

«Зеленского выбрали именно потому, что он обещал избавить страну от Порошенко и его «наследия». Он почему-то тогда не говорил, что это «наследие» ему будет мешать. А вообще, вот такие оценки в адрес Зеленского — мол, хочет, но не может — вызывают сравнение с евнухом. Евнух тоже может хотеть, но не может… Поэтому евнух и работает в чужом гареме», — подчеркивает экс-депутат Рады.

Продолжая эту аналогию, Бондаренко высказывает мнение, что Зеленский еще и пытается роли своей не соответствовать.

«Ему все кажется, что он может стать любимой женой Запада. Представляете вообще, кто у штурвала страны?!», — задается риторическим вопросом политик.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский в интервью журналу «Фокус», опубликованном в конце декабря, заявил, что людям не интересны посадки преступников, поскольку «все ждут, когда посадят Порошенко».

На уточняющий вопрос, не спрашивал ли он у генерального прокурора Ирины Венедиктовой о деле в отношении Порошенко, Зеленский сказал следующее:

«Я не имею права ей так говорить. Она сама знает, что должна всех злодеев посадить. Это ее задача. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет».