Бишкек, , 14:38 — REGNUM Спецслужбы Киргизии устраивают слежку за кандидатами в президенты и пытаются устроить провокации против них. Об этом на теледебатах заявил экс-глава комитета нацбезопасности республики Абдил Сегизбаев.

По его словам, за претендентами на кресло главы государства следят с таким усердием, как будто они являются врагами страны.

«За нами по регионам ездят сотрудники ГКНБ и МВД. На их поездки тратятся большие деньги», — возмутился бывший руководитель киргизских спецслужб.

ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы в Киргизии запланированы на 10 января 2021 года. На высший государственный пост претендуют 17 человек.