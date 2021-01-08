Бишкек, , 14:29 — REGNUM Сотрудники госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями арестовали статс-секретаря министерства транспорта и дорог Киргизии Эрмека Мамыркалиева. Об этом сегодня, 8 января, сообщили в финансовой полиции.

Подозреваемого в коррупции чиновника водворили в изолятор временного содержания.

В ведомстве отметили, что ранее были задержаны еще 27 сотрудников минтранса Киргизии по подозрению в организации коррупционной схемы на двух контрольно-пропускных пунктах на автотрассе Бишкек — Ош, соединяющей север и юг республики.

ИА REGNUM напоминает, что Эрмек Мамыркалиев занимает пост статс-секретаря министерства транспорта и дорог Киргизии с сентября 2019 года.