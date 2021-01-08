Лондон, , 14:43 — REGNUM У президента Армении Армена Саркисяна, ранее заразившегося коронавирусом, COVID-19 протекает в тяжелой форме с симптомами, характерными для данного заболевания. Состояние здоровья президента 8 января прокомментировали в его пресс-службе.

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«Президент Саркисян продолжает лечение под надзором врачей. Исходя из состояния здоровья, президент работает и временно будет работать удаленно», — говорится в сообщении.

Президент Армении намерен вернуться в Ереван и приступить к исполнению своих обязанностей поле стабилизации ситуации и с разрешения врачей, добавили в президентской пресс-службе.

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Напомним, 5 января стало известно, что президент Армении заразился коронавирусом.