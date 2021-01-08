Киев, , 14:35 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V», разработанной в России. По словам министра, заявка была получена 6 января. Об этом глава украинского минздрава рассказал 8 января во время брифинга, который транслировался на странице министерства здравоохранения Украины в Facebook.

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По словам министра, вокруг российской вакцины от коронавируса много политики и вопрос российской вакцины якобы используется Москвой как элемент «гибридной войны».

«Вокруг этого вопроса, как всегда, много политики. Если вы посмотрите, то это единственный… лекарственный препарат… российская вакцина «Спутник V», вокруг которой есть такое количество политики. Это понятно, потому что Российская Федерация всегда использовала любую возможность… в этой гибридной войне. Сейчас не исключение», — отметил он.

Степанов также заявил, что «здоровье украинцев не может быть поводом для таких вот информационных войн, которая распространяется вокруг этой вакцины».

«Действительно, 6 января компания «Биолек» подала заявку в государственный экспертный центр. Это только заявка. Далее они должны согласно законодательству Украины., которое соответствует всем европейским нормам… подать еще регистрационную форму,… досье. В этом досье четко должна быть отображен а безопасность этой вакцины относительно результатов первой фазы клинических испытаний, второй фазы клинических испытаний, третьей фазы клинических испытаний. Всё это отображается в досье. Наконец- то мы хоть увидим не какие-то политические лозунги, а что действительно… такое эта российская вакцина. Далее, уже по результатам этих поданных документов, возможно будет говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцины», — заявил он.

Он также отметил, что Украина способна обеспечить своих граждан вакциной «ведущих мировых производителей».

«Я уверен, что мы способны обеспечить Украину вакциной от ведущих мировых производителей, которые это делают и регистрируют соответствующие вакцины, документы своих исследований, не таким способом, не… устраивая информационную войну , а подавая эти документы открыто, подавая их для всего мира, и все это видят, видят, какие результаты относительно безопасности вакцины. И именно такой вакциной, котор ая изготавлива е тся мировыми производителями, мы и планируем делать прививки украинцам», — заключил министр.

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