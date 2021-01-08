Киев, , 13:34 — REGNUM Нынешний карантин, который начал действовать на Украине с сегодняшнего дня (8 января) не такой жесткий как карантин, который действовал на территории страны весной 2020 года и его главная цель — сокращение роста количества инфицированных коронавирусом. Об этом 7 января в ходе планового селекторного совещания с участием членов правительства, руководителей силовых ведомств рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Слова Зеленского опубликовала 7 января его пресс-служба.

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По словам украинского лидера, ныне введенный карантин не только мягче весеннего, но и более лоялен в сравнении с теми мерами, которые были введены в других странах.

«Однако мы сразу сбиваем волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», — заявил Владимир Зеленский, поясняя цель карантина, который будет действовать до 24 января.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что от Глобального фонда доступа к вакцинам против SARS-CoV-2 COVAX им было получено письмо, в котором говорится лишь о возможности поставок в страну вакцины от коронавируса в «ближайшее время». Сроки поставок чиновник не уточнил. В то же время Украина имеет возможность в Харькове запустить в массовое производство вакцину «Спутник V», от регистрации которой представители украинской власти официально отказываются, ссылаясь на пояснения, которые украинские специалисты назвали ложью.