Тбилиси, , 12:55 — REGNUM Власти Грузии неоднократно предлагали помощь Абхазии с тушением лесных пожаров, но не получили согласия Сухума. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Лесные пожары в Абхазии начали гореть с начала января. Прошлой ночью пламя подошло к некоторым жилым домам в Гагре на расстояние до ста метров. К утру пожар утих и перестал быть угрозой для города.

«Осуществляется постоянная связь посредством «горячей линии». Пока грузинская сторона к работам не подключалась, но мы выражаем полную готовность», — говорится в сообщении СГБ.

Стоит отметить, что природные пожары в январе охватили почти все регионы Грузии. За несколько дней зафиксировано более 260 очагов. В их тушении принимают участие сотни пожарных. В МЧС Абхазии ранее сообщили, что ситуация в республике под контролем, в случае необходимости Сухум обратится за помощью к России.