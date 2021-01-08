Киев, 8 января 2021, 12:44 — REGNUM Изворотливым, жадным человеком, который много сделал для того, чтоб разорвать Украину на части назвал бывшего президента Украины Петра Порошенко украинский журналист Дмитрий Гордон. Об этом он рассказал в трансляции, которая велась 7 января на его канале в видеохостинге YouTube.
Украинский журналист отметил, что если бы ему пришлось выбирать между бывшим президентом Украины Петром Порошено и главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутатом Рады Виктором Медвудчуком, то ни одному из этих лиц предпочтений отдано бы им не было.
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Также Гордон поделился своим мнением и о Петре Поршенко.
Напомним, ранее Дмитрий Гордон заявил, что Украина как государство может прекратить свое существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса.
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Отметим, Дмитрий Гордон известен на Украине неоднократными негативными высказываниями в адрес жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также — в адрес российской власти.
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