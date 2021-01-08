Тбилиси, , 12:40 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что общался с представителями высшего руководства США по поводу мирной передачи власти в Грузии в 2012 году. Он рассказал подробности в эфире грузинского телеканала «Мтавари архи».

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Саакашвили прокомментировал заявление сенатора Соединенных Штатов Джин Шахин, сделанное 7 января. Она отреагировала на захват Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа тем, что привела в качестве примера грузинского экс-президента, который отказался от силового варианта удержания власти.

По словам Саакашвили, в 2012 году он общался с Шахин в 2012 году, а потом посетил США, где встретился с сенатором Джоном Маккейном и тогдашним вице-президентом Джо Байденом.

«Я виделся вице-президентом Байденом, ровно через несколько недель, в Фениксе. Маккейн пригласил нас к себе домой, — поделился воспоминаниями грузинский экс-президент.— Он сказал мне, что я — Джордж Вашингтон Восточной Европы. Представляете, чтобы американец сказал такое вам».

Саакашвили отметил, первому презеденту США Джорджу Вашингтону предлагали стать королем, но тот отказался.

Стоит отметить, что исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, вспоминая события 2012 года, заявил, что Саакашвили якобы тогда приготовил спецназ для удержания власти, но на него надавили представители США.