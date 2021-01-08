Ереван, , 12:38 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян перечислил приоритеты в дальнейшей реализации трехстороннего заявления, которое было 9 ноября 2020 года подписано им, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава правительства Армении написал 8 января на своей странице в социальной сети Facebook.

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Один из перечисленных им приоритетов — полная реализация восьмого пункта Заявления, в соответствии с которой должен состояться «полноценный обмен пленными, заложниками и другими задержанными лицами», а также — обмен телами погибших. Пашинян также отметил важность проведения масштабных поисково-спасательных работ в зоне боевых действий.

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Еще одним важным приоритетом он назвал деблокировку всей экономической и транспортной инфраструктуры региона, включающую в себя как грузоперевозки и транспортное сообщение Армении через Азербайджан в Россию и Исламскую Республику Иран, так и — между Азербайджаном и Нахиджеваном по территории Армении.