Вашингтон, , 12:41 — REGNUM В течение последних десяти лет спецслужбы США предупреждали, что насилие со стороны правых экстремистов является самой большой внутренней угрозой для американской нации. Однако, когда воинствующие правые экстремисты вторглись в здание Конгресса, полицейские отступили и делали совместные селфи с протестующими несмотря на то, что действия сторонников Дональда Трампа вполне может считаться террористическим актом. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Мартин Геллин.

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«ФБР США определяет терроризм как «незаконное насилие в попытке запугать или заставить правительство или гражданское население преследовать политические цели».

Это описание, несомненно, верно в отношении вторжения в здание Конгресса в Вашингтоне в среду вечером (6 января — прим. ИА REGNUM).

Однако полиция не расценила экстремистов как угрозу насилия.

Вместо этого на фотографиях этого хаоса прослеживается изначально дружеская атмосфера. Полицейские и правые экстремисты вместе делают селфи», — написал Геллин.

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