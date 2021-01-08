Кишинёв, , 12:39 — REGNUM В Молдавии от осложнений коронавирусной болезни скончался бывший министр образования, экс-депутат молдавского парламента Леонид Бужор. Ему было 65 лет, уточняет 7 января NewsMaker.

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Уточняется, что бывший министр лечился дома, но после ухудшения состояния здоровья он был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу в столице Молдавии, где и скончался.

Напомним, Леонид Бужор возглавлял министерство здравоохранения Молдавии в период с 2009 по 2011 годы. С 2015 года чиновник работал в аппарате правительства Молдавии.

В Молдавии в предыдущие сутки выявили 423 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, а численность носителей коронавируса, выявленных в стране с начала пандемии достигла 148 294, 3106 из которых скончались, 136 800 — выздоровели.