Пекин, , 11:06 — REGNUM Бывший председатель Китайского банка развития (CDB) Ху Хуайбан приговорен к пожизненному заключению Промежуточным народным судом города Чэндэ провинции Хэбэй на севере Китая за коррупцию, сообщает 7 января агентство Синьхуа.

Ху, который также являлся бывшим секретарем комитета Компартии Китая по CDB, был лишен всех своих политических прав до конца жизни. Все его имущество будет изъято в пользу государственной казны. Ху принял приговор.

Суд выяснил, что Ху, пользуясь своим положением от занимаемых им должностей в период с 2009 по 2019 год нелегально заработал 85,52 млн юаней (около $13,24 млн). Суд вынес мягкий приговор, поскольку подсудимый выразил раскаяние, пошел на сотрудничество со следствием и добровольно отдал всё свою имущество.