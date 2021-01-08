Берлин, , 11:02 — REGNUM Ландтаг германской земли Мекленбург — Передняя Померания подавляющим большинством голосов одобрил предложение правительства земли создать специальный фонд в поддержку газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба ландтага.

Сообщается, что за создание такого фонда голосовали депутата ландтага от Христианско-демократического союза, партии «ЛЕВЫЕ» и Социал-демократической партии — они составляют подавляющее большинство голосов в ландтаге германской земли Мекленбург — Передняя Померания. Фракции партии «Альтернатива для Германии» воздержалась.

Ожидается, что оператор проекта «Северный поток — 2» внесет в этот фонд до 60 млн евро. Данный фонд будет оказывать поддержку компаниям, которые могут попасть под санкции США из-за участия в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, фонд будет оказывать поддержку проектам по защите климата и охране природы федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, где должна завершиться прокладка «Северного потока — 2».

В правительстве Германии заявили, что приняли к сведению информацию о создании этого фонда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Северный поток — 2» столкнулся с серьезными сложностями — США стали грозить санкциями всем компаниям, которые в нем участвуют. Это привело к тому, что строительство газопровода притормозилось примерно на год. Сейчас строительство возобновилось, но угроза санкций сохраняется.