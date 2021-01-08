Стокгольм, , 11:06 — REGNUM В ходе интервью телеканалу SVT премьер-министра Швеции Стефана Лёвена попросили прокомментировать факт похода в один из крупнейших торговых центров Стокгольма в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Как отметили журналисты, критика в адрес Лёвена после похода по магазинам не заставила себя долго ждать.

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«Многие из нас думали, что можно сделать, чтобы ограничить количество своих поездок, но я прекрасно понимаю, что людям кажется странным, что я пошел по магазинам. Но когда я выходил в публичное пространство, я каждый раз думал о том, как я могу сделать это безопасным образом с эпидемиологической точки зрения… Я никогда не делал покупки через интернет, что ж, возможно, я принадлежу к этому поколению», — заявил Лёвен.

Премьер-министр также ответил на вопрос о принятии нового закона о пандемии, который существенно расширит полномочия правительства и позволит ему вводить более жесткие ограничения. По словам Лёвена, сейчас властям «нужно больше инструментов» для борьбы с распространением коронавируса.