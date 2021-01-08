Тбилиси, , 10:15 — REGNUM Михаил Саакашвили в 2012 году, будучи президентом Грузии, готовился применить силу, чтобы удержать власть, и только давление со стороны США и Европы заставило его изменить решение. Такое заявление сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сенатор Соединенных Штатов Джин Шахин 7 января, комментируя захват Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа, привела в качестве примера Саакашвили, заявив, что он добровольно сдал власть в 2012 году, когда его партия «Единое национальное движение» проиграла на парламентских выборах. Кобахидзе возразил этому и заявил, что на Саакашвили тогда надавили.

«Михаилу Саакашвили пришлось отказаться от власти только при поддержке наших американских и европейских друзей, очень важно помнить об этом, — сказал Кобахидзе. — Тогда Саакашвили и «Национальное движение» не собирались отказываться от власти. Они мобилизовали спецназ по всей стране. Но в итоге пришлось отказаться от этого».

Стоит отметить, что Грузия является парламентской республикой, и основные рычаги управления страной находятся у партии, победившей на выборах в парламент. Саакашили в 2013 году покинул Грузию незадолго до окончания президентских полномочий. После этого его лишили гражданства и заочно признали виновным по ряду уголовных дел.

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