Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Пока ещё действующий президент США Дональд Трамп осудил насилие в Вашингтоне и пообещал, что участники беспорядков заплатят за произошедшее. Также он пообещал мирно передать власть Джо Байдену. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в сети микроблогов Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне — все новости»

В видеообращении Трамп заявил, что оставшееся время на посту президента он посвятит обеспечению плавной организованной и безболезненной передачи власти администрации Джо Байдена, которая должна приступить к работе 20 января.

Трамп подчеркнул, что в настоящее время требуется успокоение, и призвал американцев к примирению. Он также заявил, что быть президентом США — это главная часть его жизни. Также он снова попытался обнадежить своих сторонников туманными намеками.

«Мои замечательные сторонники, я знаю, что вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наша великолепная кампания только начинается», — сказал президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где обе палаты Конгресса США утверждали итоги выборов президента. Перед этим Трамп в очередной раз объявил, что не признает результаты выборов и считает победителем себя. Заседание Конгресса было сорвано, и протестующие некоторое время находились в Капитолии, откуда их в скором времени вытеснили силовики. В результате столкновений погибли четверо протестующих (одна женщина была застрелена полицией Капитолия в упор), позднее от ранений скончался один их сотрудников полиции.

В ходе беспорядков в Вашингтоне Трамп также обращался к своим сторонникам и призывал их идти домой, но вместе с тем в очередной раз заявил, что выборы были украдены.