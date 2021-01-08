Тбилиси, , 08:58 — REGNUM Беспорядки, которые устроили сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, напоминают события, происходившие в Тбилиси в июне 2019 года, когда сторонники оппозиции пытались захватить парламент. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Имеди» исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

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«Тогда тоже происходил штурм демократических институтов, и была очень сильная атака на правоохранительные органы», —сказал Кобахидзе.

Он заявил, что нападение на демократические институты считается недопустимым в любой стране и выразил надежду, что в США справятся с возникшей ситуацией и защитят Конституцию.

Напомним, в июне 2019 года в здании парламента Грузии в Тбилиси проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Её председателя, депутата Госдумы Сергея Гаврилова, посадили в кресло спикера парламента.

Грузинские депутаты от оппозиции заявили, что это оскорбляет Грузию и стали собирать сторонников. Собравшая толпа начала штурм парламента. Её жёстко разогнал спецназ. Пострадали около 300 человек.