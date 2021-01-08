Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Более 200 членов Конгресса США выступаю за отстранение действующего президента США Дональда Трампа от должности после беспорядков в Капитолии. Об этом 7 января сообщает NBC News.

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Сообщается. что почти все конгрессмены палаты представителей, призывающие к досрочной отставке главы государства, представляют Демократическую партию или являются независимыми. Только один член Республиканской партии в палате представителей — Адам Кинзингер (Иллинойс) также выступил за досрочную отставку Трампа.

Напомним, что спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер после бунта сторонников действующего президента в Вашингтоне и захвата ими здания Конгресса, обратились к вице-президента США Майку Пенсу с требованием использовать 25-ю поправку к Конституции США, которая дает Пенсу праву при поддержке большинства членов кабинета снять Трампа с должности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сторонники Трампа 6 января сорвали заседание обеих палат Конгресса, на котором утверждались итоги выборов. Они ворвались в Капитолий и находились в здании некоторое время, пока их оттуда не вытеснили силовики.