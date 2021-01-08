Киев, , 08:57 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от Глобального фонда доступа к вакцинам против SARS-CoV-2 (COVAX) письмо, в котором говорится о возможности поставок в страну вакцины от коронавируса в ближайшее время. Об этом он написал 7 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины в ближайшее время», — написал он, не уточнив, о каких сроках идет речь.

Напомним, в декабре 2020 года COVAX одобрила запрос Киева на получение бесплатной вакцины от коронавируса. В рамках инициативы COVAX Украина должна получить порядка восьми миллионов бесплатных доз вакцины, что позволит официальному Киеву привить четыре миллиона жителей страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине вызвала резонанс информация о том, что в Киеве в одной из частных клиник чиновники имеют возможность тайно вакцинироваться от коронавируса вакциной BioNTech и Pfizer, стоимость которой завышена в десятки раз и составляет от одной до трех тысяч евро. Данную информацию поручил проверить глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Подчеркнем, украинская власть не соглашается на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V», которая была разработана российскими учеными. Украина имеет потенциальную возможность запустить российскую вакцину в массовое производство на территории страны (для этого имеются мощности в Харькове) для того, чтоб обеспечить вакцинацию населения страны. Учитывая то, что ни США, ни Европа не спешат предоставлять стране вакцину от коронавируса даже президент Украины Владимир Зеленский ранее отметил сложность пояснить украинским гражданам отказ от российской вакцины.