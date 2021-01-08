Киев, , 07:39 — REGNUM Бывший лидер радикальной националистической организации «Правый сектор» и экс-депутат украинского парламента Дмитрий Ярош заявил, что последние события в Вашингтоне якобы подтверждают тезис о том, что Россия, которую он называет «российская империя» должна быть уничтожена. Об этом украинский радикал написал 7 января на своей странице в социальной сети Facebook.

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По мнению Яроша, пока существует Кремль, который он охарактеризовал в качестве «центра московского шовинизма и империализма», до тех пор в «мире будет турбулентность и дестабилизация».

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Он также добавил, что пока существует Российская Федерация, которую Ярош также назвал «московской империей», Украина и государства постсоветского пространства будут «под угрозой войны и уничтожения». По его словам даже Соединенные Штаты Америки находятся «под ударом и влиянием» русских.

В заключение украинский радикал заявил, что Российская Федерация должна быть уничтожена.

«Путин, его окружение и весь русский народ, как носитель империализма и ненависти, являются настоящими наследниками имперских большевиков-коммунистов, мечтавших о «мировой коммунистической революции», создававших коминтерны и влезавших во внутренние дела большинства стран мира… Поэтому, Российская Империя должна быть уничтожена! И это время придет», — пообещал радикал.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние события в Вашингтоне, заявив, что «решительно осуждает беспрецедентное насилие» против Конгресса Соединенных Штатов Америки.

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