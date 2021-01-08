Берлин, , 06:03 — REGNUM Сообщения о беспорядках в американском Вашингтоне и захват Капитолия расстроили и разозлили канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом глава немецкого правительства заявила в своем видеообращении.

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Она добавила, что очень сожалеет о том, что действующий президент США Дональд Трамп не согласился признать поражение на выборах еще в ноябре 2020 года.

«Сомнения насчет результатов выборов были посеяны, это и создало атмосферу, в которой события прошедшей ночи стали возможными», — заявила Меркель.

Также события в Вашингтоне прокомментировал и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, беспорядки в американской столице стали результатом лжи, ненависти и презрения к демократии.