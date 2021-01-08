Вашингтон, , 05:38 — REGNUM Министр образования США Бетси Девос подала в отставку в связи с беспорядками в центре Вашингтона и нападением на Капитолий. Об этом 8 января сообщает издание The Wall Street Journal.

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Отмечается, что в своём заявлении об отставке Девос назвала нападение протестующих на Капитолий «поворотным моментом» лично для себя. Министр выразила уверенность в том, что произошедшее было спровоцировано заявлениями действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава полиции Капитолия подал прошение об отставке после обвинений его в некомпетентности в связи с нападением протестующих на здание Конгресса.

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