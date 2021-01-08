Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Новое видеообращение разместил после блокировки аккаунта действующий президент США Дональд Трамп 8 января в социальной сети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне — все новости»

В своём видеообращении, размещённом сразу после снятия блокировки с аккаунта, американский лидер осудил насилие в Капитолии. Кроме того, он заявил, что участники беспорядков в Вашингтоне «заплатят» за содеянное.

Также Трамп сообщил, что администрация демократа Джозефа Байдена придёт к власти 20 января, а он сам в ближайшее время сконцентрируется на передаче власти команде Байдена. Своё обращение к сторонникам Трамп завершил фразой «всё только начинается».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с беспорядками в центре Вашингтона аккаунт Трампа был заморожен руководством социальной сети Twitter на 12 часов, кроме того, были удалены несколько публикаций политика. Также были заблокированы аккаунты американского лидера в социальных сетях Facebook и Instagram до истечения его полномочий, его аккаунты также заблокировали стриминговый сервис Twitch и соцсеть Snapchat.

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