Вашингтон, , 03:49 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс отказался поддержать инициативу по отстранению от власти действующего президента страны Дональда Трампа на основе 25 поправки к американской конституции, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

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Они утверждают, что вице-президент высказал несогласие с инициативой конгрессменов по отстранению Трампа от власти. Согласно 25-й поправке к Конституции США при таком варианте отстранения сам Пенс должен выполнять обязанности главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Конгрессе США предложили отстранить президента страны Дональда Трампа от власти на основании 25-й поправки к конституции и передать власть вице-президенту Майку Пенсу. Также этот вариант рассматривала и администрация американского лидера.