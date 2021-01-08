Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Навсегда заблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа призвала руководство социальных сетей супруга экс-президента США Барака Обамы, экс-первая леди Мишель Обама. Соответствующее заявление она опубликовала 7 января в своём Twitter.

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«Настало время для IT-компаний перестать потакать этому ужасному поведению, сделать больше, чем они уже сделали, заблокировать этого человека. Он не должен использовать их платформы для подрывной деятельности», — сказано в заявлении экс-первой леди. Кроме того, Мишель Обама призвала руководство соцсетей выработать правила, чтобы впредь не допустить использования платформ национальными лидерами в целях поощрения подрывной деятельности.

По словам Мишель Обама, попытка сторонников Трампа захватить Капитолий стала «воплощением желаний инфантильного и непатриотичного президента» и обратилась ко всем голосовавшим за Трампа на президентских выборах с призывом «публично и решительно осудить его».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аккаунт действующего президента США Дональда Трампа был заблокирован на разные сроки социальными сетями и сервисами Twitch, Twitter, Youtube, Snapchat, Facebook и Instagram из-за призывов к протестующим, в которым Трамп назвал президентские выборы «сфальсифицированными» и «украденными».

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