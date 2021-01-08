Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Работу над мирной передачей власти демократу Джозефу Байдену ведёт Белый дом. Об этом 8 января сообщила пресс-секретарь действующего президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни.

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Макинэни отметила, что главной ценностью, которой придерживается администрация Белого дома, является право граждан жить в безопасности, мире и свободе. Администрация Белого дома осудила беспорядки в Вашингтоне, пояснив, что конституция США даёт право на мирные собрания, но произошедшее не относится к реализации этого права. Макинэни назвала «отвратительным и достойным осуждения» произошедшее в столице страны и призвала привлечь к ответственности тех, кто нарушил закон.

Кейли Макинэни. «Те, кто работают в этом здании, работают над тем, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти. Настало время Америке объединиться, чтобы вместе отвергнуть насилие, которое мы видели. Мы — единый американский народ», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, перед утверждением результатов президентских выборов представителями обеих палат Конгресса, в Вашингтоне начались беспорядки и несколько сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия и прервали заседание законодателей. Силовики разогнали протестующих, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков погибли четыре человека. Конгресс продолжил работу и утвердил результаты голосования выборщиков, согласно которым Байден стал избранным президентом США.

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