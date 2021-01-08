Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Социальная сеть Snapchat и стриминговый сервис Twitch заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Об этом 7 января сообщили информационный портал Axios и газета The Hill, ссылаясь на представителей Twitch и Snapchat.

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Представитель Twitch пояснил, что такое решение было принято после «шокирующей атаки на Капитолий», чтобы предотвратить использование платформы для возможных попыток разжигания насилия. Представитель Snapchat также отметил, что причиной блокировки аккаунта Трампа послужили события в Вашингтоне.

На какое время заблокированы аккаунты Трампа не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что социальные сети Instagram и Facebook заблокировали аккаунты Трампа после событий в Вашингтоне на 24 часа, а социальная сеть Twitter приостановила доступ к аккаунту американского лидера на 12 часов, с условием удаления нескольких публикаций.

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